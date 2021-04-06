軟銀砸805億 收購AutoStore四成股權

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（法新社東京6日電） 日本軟體銀行集團（Softbank）和挪威倉儲自動化技術公司AutoStore表示，軟銀同意將以28億美元（約新台幣805億元）收購AutoStore的40%股權。

根據這兩家公司5日發出的聲明，這項協議評估的價值為77億美元。AutoStore以減少倉儲所需空間的立方體系統聞名，公司在35個國家地區部署2萬個機器人，客戶包括運動品牌彪馬（Puma）和工業巨擘西門子（Siemens）。

軟銀近年對科技界的新創公司與知名大廠投資毫不手軟，範圍從人工智慧到生技產業應有盡有，收購AutoStore股份只是最新力作。

軟銀集團創辦人孫正義說：「我們將AutoStore視為一項基礎技術，有助世界各地企業以迅速且具成本效益的方式完成物流作業。」

他還說，兩家公司將攜手合作「積極在各終端市場和地區擴展」。

AutoStore執行長利爾（Karl Johan Lier）表示，他的公司希望在軟銀支持下，在亞太市場茁壯成長。

軟銀這項交易料於本月完成，但美國私募股權投資公司Thomas H. Lee Partners仍將是Autostore的大股東。

© 2021 AFP