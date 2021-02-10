輕取2019美網冠軍 謝淑薇挺進澳網女單第3輪

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（法新社墨爾本10日電） 謝淑薇今天在澳網以直落二擊敗2019年美國網球公開賽女單冠軍安德里斯庫，挺進這場年度首場大滿貫賽事的女單第3輪。

網壇年度首場大滿貫賽事澳洲網球公開賽（Australian Open）今天持續在澳洲墨爾本進行，世界排名71的謝淑薇在女子單打次輪比賽，對上世界排名第9的加拿大女將安德里斯庫（Bianca VanessaAndreescu），兩人曾在2019年的奧克蘭女網賽4強戰交手過1次，當時謝淑薇遭直落二擊敗。

今天比賽開打後，謝淑薇兩保、兩破，迅速取得4比0領先，之後3局雙方各自保發，謝淑薇仍以5比2領先。第8局謝淑薇的發球局雖被破，但她在第9局隨即回破，先以6比3拿下第1盤。

第2盤的比賽，謝淑薇在第2局率先破了對手發球局，前4局打完以3比1領先。第5局謝淑薇的發球局雖被破，但她在第6局立即回破，取得4比2領先。之後謝淑薇在保發後，又破發成功，以6比2再拿下第2盤。

謝淑薇今天以直落二贏球闖進第3輪，接下來在32強戰將對上美國名將大威廉絲（Venus Williams）與義大利女將艾拉妮（Sara Errani）之戰的勝方。

大威廉絲曾貴為球後，拿過5次溫布敦網球賽、2次美國網球公開賽，共7次大滿貫女單冠軍，也曾獲得14座大滿貫女雙冠軍、2座大滿貫混雙冠軍。艾拉妮則是拿過5座大滿貫冠軍。

© 2021 AFP