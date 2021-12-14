輝瑞口服抗疫藥物報佳音 住院死亡減近9成

（法新社華盛頓14日電） 美國輝瑞大藥廠（Pfizer）今天表示，輝瑞的口服抗病毒藥物Paxlovid經臨床試驗證實，高風險民眾若在COVID-19癥狀出現頭幾天服用，住院和死亡將減少近9成。這是以2200多人為基礎進行試驗所得到的結果，並支持上月公布的初步試驗結果。輝瑞還說，Paxlovid似乎對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株也有效。

廣告 繼續瀏覽後續

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在聲明中表示：「這項消息進一步證實，我們的口服抗病毒候選藥物若經授權或核准，可能對許多人的性命帶來有意義的影響。」

博爾拉還說，Paxlovid可以「拯救人命」。

根據輝瑞公司，這項試驗顯示，感染COVID-19的高風險成人若在癥狀開始3天內服用Paxlovid，住院需求可減少89%，5天內服用則可減少88%。

根據輝瑞聲明，實驗室數據顯示，Paxlovid似乎也能有效治療感染Omicron變異株的患者。

博爾拉說：「我們有信心若經授權或核准，這種候選藥物可成為幫助平息大流行的關鍵工具。」

© 2021 AFP