輝瑞向COVAX提供4000萬劑疫苗 成本價協助窮國

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（法新社日內瓦22日電） 美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）今天宣布，將透過COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX），在非營利的基礎上提供4000萬劑COVID-19疫苗給窮國。

由世界衛生組織（WHO）和全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）等機構率領的COVAX，希望能在2月運送首批疫苗。輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發的COVID-19疫苗，是目前唯一獲得世衛緊急使用批準的疫苗。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）在線上記者會上說，開發中國家應該跟全球其他國家一樣，「也能有管道取得疫苗」。他說：「我們將在非營利的基礎上，透過COVAX提供疫苗給這些國家。」

此外，GAVI執行長柏克利（Seth Berkley）說，有近1億5000萬劑阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）和英國牛津大學共同研發的疫苗將透過COVAX運送，這款疫苗正待世衛緊急使用批准，可能2月中能配送。

他說，COVAX今年可以取得23億劑疫苗，約可向全球最貧窮的92個國家提供近18億劑，相當於全球27%人口可接種到，已高於最初設定的目標。

無國界醫生組織（Doctors Without Borders）表示，輝瑞提供的4000萬劑疫苗只是九牛一毛，比起輝瑞與高收入國家達成的直接協議，根本少得可憐。

無國界醫生組織成員吉爾（Dana Gill）在聲明中說：「我們呼籲輝瑞等藥廠以成本價供應COVAX所需的疫苗量。如果全球要擺脫疫情，我們肯定必須公平配送這些疫苗，而不是看誰付的錢多。」

© 2021 AFP