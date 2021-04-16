輝瑞執行長：一年內追加第3劑疫苗可能必要

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（法新社華盛頓15日電） 輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）在今天播出的專訪中表示，接種輝瑞&BNT的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，「很可能」一年之內還要打第3劑，才算完整。

法新社報導，博爾拉說每年接種疫苗來預防新型冠狀病毒，很可能是必要的作法。他在4月1日錄製的CNBC 節目專訪中說：「我們要看是怎樣的順序，需要什麼樣的接種頻率，這些仍待觀察。」

「一個可能情況是，需要施打第3劑，可能需在6到12個月後補打，之後就是每年都要接種，但這些尚待確認。」他並說抑制易受病毒感染的群體人數極為重要。

研究人員目前並不清楚，新型冠狀病毒疫苗提供的防護力能持續多久。

輝瑞藥廠本月稍早公布的一項研究指出，輝瑞疫苗對抗新型冠狀病毒的防護力達91%以上；對於COVID-19的重症患者，在施打第2劑之後，防護效力達95%以上。但研究人員說，需要有更多的數據，才能決定6個月之後的防護力能否維持。

輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研製的COVID-19 疫苗，目前在歐美的接種作業扮演要角。輝瑞2月間宣布，公司正在測試追加第3劑施打是否更能對抗變種病毒。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP