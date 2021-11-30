輝瑞執行長：已開始研發防Omicron疫苗

（法新社紐約29日電） 美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.）執行長博爾拉今天說，輝瑞已開始研發專門針對新變異株Omicron的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，以防現有疫苗對最新變異株無效。

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博爾拉（Albert Bourla）告訴美國財經媒體CNBC，輝瑞26日開始測試目前疫苗對Omicron變異株的效果。南非最早通報發現Omicron變異株，讓各界再度擔憂全球將掀起新的COVID-19疫情。

世界衛生組織（WHO）今天警告，Omicron對全球構成「很高」的風險。

博爾拉說：「我不認為測試結果會是疫苗沒有保護力。」他認為，測試結果可能顯示既有疫苗提供的「保護力較少」，這將代表「我們必須研發新疫苗」。

嬌生集團（Johnson & Johnson）今天也表示：「正在研究專門針對Omicron變異株的疫苗，將在必要時研發。」

另一家主要COVID-19疫苗製造商莫德納（Moderna Inc.）26日曾表示，正研髮針對新變異株的加強針。

博爾拉認為，現在的情勢和今年稍早很像，當時各界擔憂先前的疫苗配方可能對Delta變異株無效，因此輝瑞與德國生技公司BioNTech在95天內研發出一款疫苗，但這個版本最後沒有用到。

博爾拉說，目前的疫苗對防範Delta「非常有效」；他還說，輝瑞與BNT預計2022年能生產40億劑疫苗。

博爾拉表示，他也很有信心，最近輝瑞公布的抗病毒藥物，可作為感染突變變異株的療法，包括Omicron在內。

在出現癥狀的3天內，讓新感染的高風險患者服用輝瑞藥物，顯示住院率或死亡率降低近90%。

© 2021 AFP