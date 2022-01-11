輝瑞執行長：Omicron疫苗擬3月問世

（法新社紐約10日電） 美國輝瑞大藥廠（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）今天表示，針對Omicron變異株的COVID-19疫苗預計將於3月準備就緒。

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博爾拉告訴美國財經媒體CNBC，隨着COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫人數不斷攀升，包括感染Omicron變異株的病例中，出現大量已接種疫苗仍確診的「突破性感染」，各國政府對這款疫苗興趣濃厚，輝瑞目前已開始生產。

博爾拉說：「這款疫苗將於3月準備就緒。我不知道我們是否會需要它，也不曉得這款疫苗是否會被拿來使用，以及如何使用。」

博爾拉說，當前的兩劑疫苗加一劑加強針計畫，已為Omicron對健康的嚴重影響提供了「適切」的保護。

不過，直接針對Omicron變異株的疫苗，可以用來預防突破性感染。Omicron變異株雖具高度傳染力，但感染者大多為輕症或無癥狀。

博爾拉說，對大多數人來說，COVID-19疫苗最終可能成為每年必須注射一次的疫苗，而一些高風險族群可能有資格更頻繁地接種疫苗。

美國制藥廠莫德納（Moderna Inc）執行長班塞爾（Stephane Bancel）今天接受CNBC訪問時表示，公司正在研發一款加強劑，能對抗Omicron和今年秋季將出現的新變異株。

班塞爾說：「我們必須謹慎以對，試圖保持領先，而不是落後於病毒。」（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）

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