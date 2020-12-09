輝瑞疫苗初期供應恐不足 川普下令美國人優先施打

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（法新社華盛頓8日電） 美國兩衛生主管單位排定日程將對輝瑞大藥廠疫苗進行數據審查及討論緊急使用授權許可。對疫苗在初期可能供應不足，美國總統川普今天簽署行政命令，要確保美國人民優先接種。

美國總統當選人拜登（Joe Biden）也敦促國會應緊急通過撥款，否則民眾還要等更久才能等到疫苗施打。

這支疫苗由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國科技公司BioNTech共同研發，分兩劑施打。美國食品暨藥物管理局（FDA）官員指出，這支疫苗高度有效，在第2劑施打至少7天後，能防止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）的預防接種諮詢委員會（ACIP）將於11日開會，對輝瑞&BNT疫苗所提數據資料進行審查。

而美國CDC相關委員會會議之前，美國FDA一個獨立顧問小組也將於10日開會，討論輝瑞&BNT疫苗的緊急使用授權許可事宜。

美國總統川普今天簽署行政命令，確保「美國人民優先接種美國疫苗」。

目前還不清楚這道行政命令要如何執行，特別是兩家藥廠已經和其他國家簽約。

喬治城法學教授（Matthew Kavanagh）卡瓦納告訴法新社，新的總統命令試圖把「疫苗民族主義寫進法律之中，既不明智，也濫用了他的司法權限」。

同時「這也暗示美國每一個健康年輕人，都需要趕在印度、法國或哥倫比亞第一線高風險人士前面施打疫苗，這麼做並不適宜，也不道德」。

但川普此舉顯示出白宮關切疫苗劑量是否足以達到它所定的施打目標，亦即1億人在明年2月底前完成接種、全國人民明年6月底前完成接種。

另一方面，美國總統當選人拜登在公布他的衛生團隊成員同時警告，如果國會若不趕緊拿出資金，那麼讓美國人民取得疫苗的努力將會「緩慢且停滯不前」。

拜登在德拉瓦州威明頓（Wilmington）發表談話，他強調此事很急迫，國會議員的「跨黨協商必須馬上作個了結，否則數以百萬計民眾可能還要多等好幾個月才能接種疫苗」。

拜登將在明年1月20日宣誓就職。拜登矢言，他的執政團隊將在上任百日之內，讓至少1億人完成接種。他這項目標比川普所屬估計的時程來得更保守。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP