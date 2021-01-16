輝瑞疫苗工廠修整將延遲交貨 歐洲國家焦急

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（法新社柏林15日電） 美國輝瑞大藥廠（Pfizer）今天宣布，由於在比利時的重要工廠須修整，接下來3到4周將延遲新型冠狀病毒疫苗的交貨時程。這讓歐洲國家施打疫苗的計畫遭受重大打擊。

輝瑞與德國生技公司BioNTech共同研發2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。輝瑞表示，為了自2月中旬起擴大產量，位於比利時北部皮爾斯（Puurs）的工廠有修整必要，在2月底和3月，疫苗交貨量會「顯着增加」。

歐洲聯盟執行委員會則表示，原本承諾在今年第一季提供的疫苗數量將如期送達。

但急着替更多人民施打疫苗的歐洲國家對於輝瑞延遲交貨感到不滿。這場疫情迄今在全球奪走約200萬人性命，歐洲也是重災區。

歐洲最大經濟體德國對於「臨時且出乎意料的」延誤表達遺憾，呼籲負責替所有成員國採購疫苗的歐盟執委會確保未來交貨時程明確。

丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、拉脫維亞、立陶宛及瑞典的衛生部長聯名致函歐盟執委會表示，這種「令人無法接受」的狀況「傷害疫苗接種程序的可信度」，並進一步呼籲執委會「要求（藥廠）對此狀況公開說明」。

而大西洋另一端的加拿大雖也坦承受影響，但採購部長安南德（Anita Anand）認為，「當全球供應鏈綳到超出負荷時，可預料到會有這類延誤和問題」。

這次疫苗延後交貨，可能令歐洲人對歐盟的疫苗接種計畫怒火更熾。歐盟已因行動慢於美、英而飽受批評，也因未能及早確保取得足夠疫苗而遭指責；歐盟上周才敲定要增加一倍的輝瑞&BNT疫苗供應量，達6億劑。

© 2021 AFP