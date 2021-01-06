輝瑞疫苗接種間隔期拉長 世衛：特殊情況下可以

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（法新社日內瓦5日電） 世界衛生組織（WHO ）疫苗諮詢小組今天表示，在特殊情況下，美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，可以在建議的21到28天後幾周再接種第二劑。

一些國家已經開始延後第二劑疫苗接種時間，好讓更多人接受第一劑疫苗注射。不過，德國BioNTech公司警告，沒有數據支持將疫苗注射間隔期拉長到3周以上的「安全性和有效性」。

世衛在去年12月31日緊急批准可使用輝瑞&BNT疫苗，為世界各國迅速批准疫苗的進口和銷售鋪路。

自從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情一年前在中國爆發以來，輝瑞&BNT疫苗是第一個獲得世衛緊急批準的疫苗。

輝瑞&BNT疫苗要接種兩劑，但世衛免疫專家戰略諮詢小組（The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, SAGE）今天表示，第二劑可以延後接種，使得更多人能注射第一劑而受益。

SAGE主席克拉維奧托（Alejandro Cravioto）在一次虛擬記者會上說：「SAGE建議在相隔21至28天內注射兩劑這種疫苗。」

「儘管我們承認缺乏在臨床試驗所研究3到4周期間後施打第二劑疫苗的安全性和有效性數據，但SAGE規定在疫苗供應受到限制和流行病學環境情況特殊的國家，應將第二劑疫苗施打延後幾周，以儘可能增加受益於第一劑注射的人數。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP