輝瑞疫苗運抵以色列 總理尼坦雅胡願第一個接種

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（法新社特拉維夫9日電） 以色列今天收到第一批由美國輝瑞大藥廠（Pfizer）生產的疫苗，總理尼坦雅胡宣布疫情結束「在望」，並誓言成為以色列第一個接種疫苗的人。

隨着堆高機從紅黃兩色的DHL快遞公司貨機上卸下貨物，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在特拉維夫（Tel Aviv）附近班古里昂機場（Ben Gurion Airport）的停機坪上說：「這對以色列來說是一個偉大的慶祝活動。」

以色列訂購800萬劑美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國BioNTech共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，這批貨物是第一批。

尼坦雅胡說：「（疫情）結束在望。」根據今天最新消息，以色列有34萬8948人確診，其中2932人不治。

他說：「對我來說，重要的是讓以色列人民接種疫苗。」

尼坦雅胡說：「我想為他們樹立榜樣，我打算成為以色列第一個接種疫苗的人。」

輝瑞&BNT疫苗尚未獲得在以色列緊急使用授權，但尼坦雅胡說，預計在「不久」的將來批准疫苗的使用。

以色列還簽約向美國莫德納生物技術公司（Moderna）購買600萬劑疫苗，預計2021年交付，共可為境內900萬人口提供1400萬劑疫苗。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2020 AFP