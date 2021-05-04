輝瑞&BNT疫苗 可望供美12歲以上青少年接種

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（法新社華盛頓3日電） 外媒指出，美FDA正準備授權讓12歲到15歲的青少年接種輝瑞&BNT疫苗。

美國輝瑞大藥廠（Pfizer）3月表示，臨床實驗發現，輝瑞和德國生技公司BioNTech聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗安全、有效，且能讓12歲到15歲者產生強大的抗體反應，讓人們對這款疫苗獲得核准有着高度期待。

美國食品暨藥物管理局（FDA）表示，他們正在審核是否擴大輝瑞&BNT疫苗的緊急使用授權，但未提供其他細節。

在美國，輝瑞&BNT疫苗可供16歲以上民眾施打；輝瑞婉拒對紐時報導做出評論。

美國疾病管制暨預防中心（The U.S. Centers for Disease Control, CDC）主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）4月時表示，輝瑞&BNT疫苗可望在5月中旬之前獲得授權。

若輝瑞&BNT疫苗取得授權，可供12歲到15歲的青少年施打，CDC的疫苗審查小組可能會在隔天開會，以檢視臨床試驗數據，針對青少年使用這款疫苗做出建議。

輝瑞&BNT疫苗可望獲得授權，或能提升美國的免疫力，也能減少父母對保護子女免於感染COVID-19的憂慮。

美國生技大廠莫德納公司（Moderna Inc.）和嬌生（Johnson & Johnson）也正嘗試讓12歲到18歲的受試者施打自家疫苗，莫德納的試驗數據料將在近期內公布。

此外，輝瑞和莫德納也對6個月到11歲的孩童進行試驗。兩家公司都表示，希望能在2022年初，讓11歲以下兒童接種疫苗。

© 2021 AFP