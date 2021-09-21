輝瑞/BNT稱旗下疫苗對5至11歲兒童安全有效

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（法新社法蘭克福20日電） 美國制藥廠輝瑞（Pfizer）和德國企業BioNTech今天表示，根據試驗結果，兩家公司合制的COVID-19疫苗對5至11歲的兒童安全且有很強的免疫反應，近期將向監管當局請准使用。

法新社報導，輝瑞和BioNTech表示，這款疫苗對5至11歲兒童注射的劑量，會比12歲以上的人少。

輝瑞和BioNTech聲明表示：「在年齡介於5至11歲的（試驗）參與者中，這款疫苗安全、耐受性良好且展現出很強的中和抗體反應。」

兩家製藥公司計畫「儘快」向歐盟、美國和全球各國監管機構呈交數據。

美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專家、布朗大學公共衛生學院（Brown University School of Public Health）院長吉哈（Ashish Jha）稱此為許多父母一直在等待的「好消息」。

他推文說，如果一切進展順利並獲批准，「我9歲的小孩將在萬聖節前接種疫苗」。

這是輝瑞和BioNTech首度針對12歲以下兒童執行COVID-19疫苗試驗得出的結果；美國生技公司莫德納（Moderna）針對6至11歲的試驗仍在進行中。

已有數國對12歲以上青少年施打輝瑞/BNT和莫德納疫苗，全球成年人也都適用。

許多地區正替年紀較輕的青少年施打疫苗，英格蘭、蘇格蘭和威爾斯也加入這個行列，本周開始為12歲至15歲注射疫苗；北愛爾蘭將於10月跟進。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP