輝瑞Q1獲利大增

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（法新社紐約3日電） 美國輝瑞大藥廠（Pfizer）今天公布的財報再次繳出佳績，在疫情規範逐漸鬆綁之際，輝瑞高層表示，有信心公司的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）抗病毒藥物將有強勁需求。 輝瑞表示，在各國鬆綁社交距離和口罩規定之際，輝瑞旗下的口服抗病毒藥物Paxlovid將是政府降低疫情嚴重性的寶貴工具。 輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）表示，輝瑞看到「對Paxlovid需求增加非常強勁的訊號，Paxlovid是我們最棒的工具之一」。 博爾拉提及對疫苗日漸疲乏的情況說，輝瑞正專心開發能提供1年免疫效力的疫苗追加劑。