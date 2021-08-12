轉會法甲聖傑曼受熱烈歡迎後 梅西首次參加訓練

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（法新社巴黎12日電） 在歷經熱烈歡迎和喧騰亮相會後，足球巨星梅西（Lionel Messi）今天參加他在法甲足球聯賽巴黎聖傑曼隊（PSG）訓練基地的第一次訓練。

這位34歲的前西甲豪門巴塞隆納（FC Barcelona）球星從7月代表母國阿根廷拿下美洲杯（Copa America）冠軍後，至今還未下場踢球，他今天以一些簡單體能訓練，展開在新東家聖傑曼的首次訓練。

梅西昨天在聖傑曼主場王子公園體育場（Parc des Princes）亮相時說，「我已經將近一個月沒上場了，我需要在體能上做好準備，我希望能儘快準備好，因為我等不及要踢球了」。

法新社報導，梅西身穿聖傑曼球衣首次上場比賽的時間可能不會太快，肯定不會是在聖傑曼教頭波切提諾（Mauricio Pochettino）率領球隊於史特拉斯堡（Strasbourg）參加法甲賽事的本周末。

梅西在與聖傑曼簽署兩年合約並有續約一年的選擇權後表示，「我無法告訴大家，我的第一場比賽將在何時，但我可以告訴你們，我迫不及待想開始了，我希望它儘快來到」。

此外，聖傑曼透露，已利用旗下虛擬貨幣向梅西支付了簽約獎金，這個名為$PSG Fan Tokens的虛擬貨幣原本售價為每個2歐元（約新台幣65元），目前每個交易價格已超過30歐元（約新台幣978元）。

聖傑曼並未交代給了梅西多少$PSG Fan Tokens虛擬貨幣。

© 2021 AFP