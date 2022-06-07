辦公室內遭兒時友人槍擊 多明尼加環境部長喪命

（法新社多明尼加首都聖多明哥6日電） 多明尼加環境部長荷黑梅拉今天在辦公室遭老朋友開槍射擊，最終不幸喪命。

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55歲的荷黑梅拉（Orlando Jorge Mera）自2020年中起擔任環境部長至今，他是律師也是政治家，父親荷黑布朗柯（Salvador Jorge Blanco）是多明尼加前總統，曾於1982至1986年間執政。

多明尼加總統府發言人費蓋羅亞（Homero Figueroa）說：「我們目前掌握的消息顯示，今天早上，環境部長在辦公室遭到槍擊後喪命。」

他說：「槍手的身分已經確認是克魯斯（Miguel Cruz），他是已故部長的朋友。」

費蓋羅亞表示，犯嫌已遭警方拘留，犯案動機「仍在調查中」。

環境部的消息表示，犯嫌利用他與荷黑梅拉的交情，進入到荷黑梅拉和下屬開例行會議的安全區內。

根據荷黑梅拉家屬的聲明，荷黑梅拉「在辦公室接待兒時友人」克魯斯。

據熟悉調查的知情人士透露，克魯斯和荷黑梅拉在環境政策上有嚴重分歧。

荷黑梅拉2020年上任時曾承諾會致力於「負責任地」運用自然資源、保護生態體系，並減少污染。

荷黑梅拉3月接受當地媒體採訪時表示，他已向司法機關通報了2300起侵犯環境許可、非法砍伐樹木、破壞紅樹林的案件。

因此受到影響的人，從現役及退役軍人、警察和商界人士都有。

多明尼加的「重音電子報」（Acento）指出，在聽到7聲槍響後，一支全副武裝的警察精銳部隊進入環境部。

警方並未立即為此事發表評論。

多明尼加總統阿比納德（Luis Abinader）表示，他對荷黑梅拉的死「深感悲痛」，並要對荷黑梅拉的遺孀及孩子表達哀悼之意。環境部則對這次的槍擊感到「沮喪」。

與阿比納德共組「現代革命黨」（Modern Revolutionary Party, PRM）的荷黑梅拉，曾於2000到2004年間擔任多明尼加電信研究所所長。

荷黑梅拉是律師，也擔任過電視製作人和主持人。

荷黑梅拉生於政治世家，他的妹妹是副部長，兒子是議員，妻子則是多明尼加駐巴西大使。

© 2022 AFP