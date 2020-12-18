迎接後疫情市場 可口可樂擬全球裁員2200人

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（法新社紐約17日電） 飲料巨擘可口可樂（Coca-Cola）今天表示，今年銷售因疫情受創後，為2021年的後疫情市場做好準備，將在全球裁減2200個工作機會以作為公司重整一環。

這是美國大企業在疫情期間最新裁員行動，此計畫影響可口可樂全球約2.6%人力，美國境內將削減1200個工作。

可口可樂發言人表示，公司擬定一套自願離職計畫，但「某種程度非志願裁員」也有必要。

發言人說：「早在疫情之前，轉型工作已在進行…疫情並不是公司改革的原因，卻是加快公司行動的催化劑。」

可口可樂致力部門重整，以推動前景看好的飲料品牌，公司曾在8月宣布瘦身計畫，從17個部門減至9個。

有關遣散費，可口可樂估算，總計全球會有3.5億到5.5億美元的支出。

可口可樂財報顯示，第3季營收減少9%至87億美元，獲利隨之下滑33%至17億美元。

近數周來，其他美國大型公司也宣布相當規模的裁員，包括全州保險公司（Allstate）、石油巨擘埃克森美孚（ExxonMobil）、美國航空（American Airlines ）與聯合航空（United Airlines）等。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP