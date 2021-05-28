迫客機轉降事件後 白俄強人總統將與蒲亭會面

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（法新社俄羅斯索契28日電） 白俄羅斯當局本月稍早為逮捕一名異議記者，強迫一架客機轉降境內，引發外交爭議。俄羅斯總統蒲亭今天將與白俄強人總統魯卡申柯會面。

七大工業國集團（G7）成員國已要求白俄羅斯釋放被捕的記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），歐洲聯盟（EU）外交和安全政策高級代表波瑞爾（JosepBorrell）也揚言對白俄實施嚴厲的經濟制裁。

事發後，一些歐洲航空公司宣布避開白俄羅斯領空；部分航空公司表示，俄羅斯為此封鎖一些歐洲航班。魯卡申柯（Alexander Lukashenko）一向獲得莫斯科力挺，他與蒲亭（Vladimir Putin）將在俄羅斯的索契（Sochi）會面。

總部位於加拿大蒙特婁的國際民航組織（ICAO）表示，已決定對這起事件展開實情調查，並「強調有必要確立事發經過事實，及釐清是否有任何ICAO會員國違反任何國際民航法規」。

26歲的普羅塔塞維奇和23歲女友薩佩加（SofiaSapega）23日搭乘瑞恩航空（Ryanair）班機，原定從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）；魯卡申柯卻派遣戰機加以攔截，迫使這架客機轉降白俄首都明斯克（Minsk），引發國際公憤。

白俄羅斯當局24日公布普羅塔塞維奇認罪的影片，他看起來一臉緊張，表面上承認自己協助策畫大規模動亂。這項罪名若成立，他可能會被判處15年有期徒刑。

普羅塔塞維奇的雙親和他們的律師證實，事發迄今，他們都未能聯繫上普羅塔塞維奇。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）

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