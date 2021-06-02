追求賦稅正義 歐盟要求跨國企業更透明

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（法新社布魯塞爾1日電） 隨着對主要企業加強審查的國際壓力日增，歐洲聯盟會員國與歐洲議會議員（MEPs）今天達成協議，將對跨國公司採取更嚴格的稅賦透明化措施。

這項指令將適用於年營業額7.5億歐元（約新台幣257.55億元）以上的跨國公司。

這些企業將須申報公司獲利、員工人數，以及在有設辦公室的每個歐盟國家和所謂的避稅天堂國家繳交多少稅額。

此議案已獲協商同意，但仍須歐洲議會全席議員正式通過，也須歐盟理事會（European Council）批准。

不過，目前擔任歐盟理事會半年輪值主席的葡萄牙仍力主，強制要求企業做出國別報告（Public Country-by-Country Reporting），是朝稅務正義邁出重要一步。

歐洲議會中的社會民主黨（Social Democrats）與綠黨（Greens）等數個政治團體，同樣樂見此一發展。

不過，一些稅賦公平倡議人士則說，這些措施仍遠遠不夠。

美國總統拜登也正在推動一項提案，要對跨國企業課徵至少15%稅賦。

拜登提案預定4日在倫敦舉行的七大工業國集團（G7）財長會議中討論。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP