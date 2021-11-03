退休警官勝選　成第2位非裔紐約市長

（法新社紐約2日電） 員警出身的亞當斯（Eric Adams）今天當選紐約市長，即將成為史上僅僅第2位領導這個美國最大城市的非裔美國人。

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包括國家廣播公司（NBC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）在內的美國電視網，在投票所晚間9時關閉後不久，就報導61歲的中間派民主黨人亞當斯篤定勝選。 紐約市民主黨黨人與共和黨黨人比例為7比1，選前各界即一面倒看好亞當斯可在這個自由派票倉擊敗共和黨對手斯里瓦（Curtis Sliwa）。 紐約市選舉委員會（Board of Elections）公布的非官方初步結果顯示，亞當斯將以贏得超過7成選票勝選。 紐約市長常被形容為美國第2困難的工作，僅次於總統。 亞當斯出身寒微，他在布魯克林區（Brooklyn）長大，青少年時期曾替幫派做事，之後因為被警察毆打，決心進入紐約市警察局（NYPD）內部進行改革。

他今天投票後，在投票所外抹去眼淚表示：「因為我站在這裡，紐約老百姓會知道，他們也有權利站在這裡。」

亞當斯將接替第2任期將在12月31日結束、不得民心的進步派市長白思豪（Bill de Blasio）。 身為超過800萬市民的市長，亞當斯將管理美國最大的市政預算，以及最龐大的警力和公共學校系統，也將肩負帶領紐約市走出疫情、振興經濟的重責大任。

紐約市有超過3萬4000人染疫身亡，數以十萬計公司因疫情關閉。 亞當斯打着打擊暴力犯罪口號，6月間在民主黨初選擊敗多名進步派對手。他也承諾處理財富不均問題，並改革教育系統。

© 2021 AFP