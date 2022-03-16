退出歐洲理事會 恐開啟俄羅斯恢復死刑之路

（法新社法國史特拉斯堡15法新電）俄羅斯今天宣布將退出歐洲理事會，這個決定結束了俄國在這個歐洲主要人權組織約25年的會籍，也開啟了莫斯科重新實施死刑之路，假如有關當局決定這麼做的話。

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決定退出之後，意味着俄羅斯不再是歐洲人權公約（European Convention on Human Rights）簽署國，俄國公民也無法再能訴諸歐洲人權法院（European Court of Human Rights）。俄羅斯1996年加入歐洲理事會（Council of Europe）。

俄羅斯2月24日派遣成千上萬軍人入侵烏克蘭，隔天就遭歐洲理事會暫停成員資格。

俄羅斯今天自行宣布將退出這個組織。

不動用死刑是歐洲理事會會員的先決條件，俄羅斯前總統、現任國家安全會議副首長的麥維德夫（Dmitry Medvedev）曾呼籲，若俄國退出歐洲理事會，應恢復死刑制度。

麥維德夫先前表示，俄國會籍遭中止是「恢復多個重要措施來避免嚴重犯罪行為的契機，例如美國和中國現行都在使用的死刑」。

俄羅斯1996年起暫停使用死刑，但從未正式廢除。

莫斯科盟友白俄羅斯是唯一仍在動用死刑的歐洲國家，而白俄並非歐洲理事會會員國。

© 2022 AFP