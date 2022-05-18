「這個世界需要新的卓別林」澤倫斯基坎城影展演說撼人心

（法新社坎城17日電） 烏克蘭總統澤倫斯基今天透過視訊，在法國坎城影展開幕式驚喜現身，他引用卓別林諷刺希特勒的電影「大獨裁者」，說這個世界需要新的卓別林，來證明電影不是沉默的。

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澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在預先錄製的影片中告訴觀眾：「每天都有數以百計人死去。劇終掌聲落幕後，再也醒不過來了。」

澤倫斯基說：「電影會保持沉默，還是會大聲疾呼？倘若有一名獨裁者，我們必須為自由而戰，一切都將取決於我們的團結。電影能否置身於這種團結之外？」

澤倫斯基提到了電影在第二次世界大戰期間的力量，包括着名英國演員卓別林（Charlie Chaplin）1940年諷刺納粹（Nazi）領導人希特勒（Adolf Hitler）的電影「大獨裁者」（The Great Dictator）。

他說，卓別林的大獨裁者並未摧毀真正的獨裁者，但拜它所賜，電影並未保持沉默。「我們需要新的卓別林，來證明當今這個時代的電影不是沉默的！」

澤倫斯基的演說掀起全場如雷掌聲，觀眾紛紛起立為他鼓掌。俄烏衝突成為第75屆坎城影展的主軸，其中一天將特別獻給烏克蘭的電影工作者。

此外，上個月據報在烏克蘭遭俄軍殺害的立陶宛導演克維達拉維丘斯（Mantas Kvedaravicius），他所拍攝的俄烏衝突紀錄片Mariupolis 2也將獲得特別放映。

澤倫斯基上個月在美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）舉行的葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮也發表類似談話。他告訴觀眾：「我們的音樂家穿的是防彈衣，而不是燕尾服。他們在醫院為傷者唱歌。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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