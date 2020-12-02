通俄門案起源 美司法部任命特檢續查

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（法新社華盛頓1日電） 美國司法部今天表示，已任命一位特別檢察官，就2016至2018年間針對俄羅斯與總統川普競選團隊間可能勾結的「通俄門」案調查，繼續進行反向調查。

司法部長巴爾（Bill Barr）指派聯邦檢察官杜然（John Durham）調查「通俄門」案調查員，被調查的對象可能包括聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）以及前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。

杜然擔任巴爾下屬時雖已調查過那些事件，但任命他擔任特檢，可讓他在川普明年1月20日卸任、即便有新任司法部長上台後，調查地位仍可不受影響。

巴爾10月19日即任命杜然，但顯然是顧及當時即將到來的總統大選，擱置至今天才發布。

而在大選中擊敗川普的拜登，上任後雖會自己任命司法部長，但接替巴爾的人選就算想逼杜然結束特檢調查，政治上必也會遭遇困難。

川普主張「通俄門」調查以權謀私、是意在破壞他政府的政治「獵巫」，2019年4月，巴爾欽點杜然針對相關指控展開調查。目前相關指控只有一件成案，也就是申請竊聽川普某幕僚許可的文件中，有電子郵件遭一名聯調局律師更動。

根據巴爾的命令，杜然調查重點仍將是聯調局2016 年7月啟動的「交火颶風行動」（Operation Crossfire Hurricane），以及穆勒2017年5月啟動的「通俄門」調查。

兩項調查都瞄準俄羅斯為襄助川普2016年選戰所做的侵駭與社群媒體操弄，以及川普陣營和莫斯科的多次接觸。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP