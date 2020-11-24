通用汽車不打川普法律戰 撤銷對加州環保標準提告

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（法新社紐約23日電） 美國汽車製造業巨擘通用（General Motors，GM）今天撤回川普政府所支持、對加州政府燃料節省規定提出的訴訟，轉為支持美國總統勝選人拜登主張的提高電動車使用率政策。

通用汽車去年10月偕同同業豐田（Toyota）和飛雅特克萊斯勒（Fiat Chrysler）宣布，他們支持對加州政府提出法律挑戰，主張燃料節省規定應由聯邦政府制訂。

由於加州訂定的環保標準比聯邦標準更嚴格，因此川普政府對加州的規定抱持對抗態度。

但通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）今天致函環保團體表示，他們已「立即撤銷」告訴，並歡迎其他車廠加入撤告行列。

原本便與川普關係不睦的巴拉，本月稍早已與拜登會面。她表示：「相信拜登政府、加州和美國汽車產業...可以攜手合作找到方法，來實現全面電動化的未來。」

巴拉還說，她是受到拜登的「重建更好未來」（Build Back Better）計畫所「啟發」。

她表示，拜登的計畫「描繪出加強美國車輛電動化的清楚意願，將創造100萬個工作機會、設置55萬個充電站，並讓美國汽車業員工和製造商在電動化的競爭中勝出」。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）

© 2020 AFP