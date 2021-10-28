通用福特：晶片荒恐持續到2022

（法新社紐約27日電） 全球半導體短缺導致銷售減少，通用汽車（General Motors）與福特汽車（Ford）今天雙雙通報獲利下滑，這兩大美國汽車巨頭警告，晶片短缺問題可能持續到2022年。 但這兩家公司股價卻是兩樣情，福特因晶片取得較為樂觀股價上揚，通用股價則是下滑。 由於晶片短缺，庫存用罄，導致工廠暫停生產，通用在中國與美國等市場銷售顯着下滑。 通用執行長巴拉（Mary Barra）在寫給股東的信中表示：「這個季度挑戰很大，因為半導體壓力仍在。」

廣告 繼續瀏覽後續

福特獲利也見下滑，但營收下滑幅度較為溫和。福特指出，最新季度半導體供應會「顯着」改善。福特表示，晶片供應較前一個季度「大幅提升」，不過供應「仍是挑戰」。

福特財務長羅禮祥（John Lawler）在分析師電話會議上說，「我們認為會持續到2022年」，甚至可能到2023年。 通用營收大減24%，來到268億美元，獲利減少41%，只有24億美元。 巴拉表示，通用看到半導體供應「有些改善」，2022年第一季可有更多改善，但情況「仍會有點波動」。她說，2022年上半年「我們仍會受到半導體短缺的影響」，但「愈到年底狀況會漸漸變好」。

© 2021 AFP