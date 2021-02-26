通膨升息憂慮籠罩 亞股追隨美股大失血

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（法新社香港26日電） 由於投資人益發擔憂，今年全球經濟料強勁復蘇，將刺激通貨膨脹升溫，迫使各國央行升息，美股昨天應聲重挫，亞股今天跟進大跌，寫下近一年來最血腥行情之一。日股跌幅更達4%。

全球陸續展開2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種計畫，新增染疫人數持續減少，美國總統拜登（Joe Biden）的大規模振興方案也即將推出，種種利多卻宛如雙面刃。市場人士一方面樂見生活恢復疫情前狀態，另方面又擔憂物價將飆漲。

物價若攀升，可能破壞全球股市從去年3月谷底一路反彈的主要支撐因素之一，那就是央行將借貸成本降至歷史低點，及大規模收購債券。

過去幾周債券市場已持續拉警報，美國10年期公債殖利率如今攀上1年來新高，顯示投資人撤離避險資產。加上美國昨天公布的申請失業給付人數優於預期，引發美債殖利率進一步上揚。

不僅美國，全球其他地區的公債殖利率也都在攀漲，包括澳洲、法國、德國和紐西蘭，甚至數十年來努力刺激通膨升溫的日本。

紐約股市昨天因此賣壓籠罩，3大指數收盤全數重挫，以科技股為重的那斯達克指數下滑3.5%領跌，因科技企業對於利率升高較為敏感。

然而，美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在內的數名美國央行官員其實一再安撫外界，他們並不擔心通膨升溫，也視美債殖利率上漲為經濟展望樂觀跡象，還不認為在可預見的將來利率會升高。

摩根資產管理公司（JP Morgan Asset Management ）分析師許長泰指出：「隨着疫情改善、疫苗配發及拜登總統的財政方案料在國會通過，美國經濟前景看好，如今投資人執迷於通膨和經濟過熱風險。…他們可能未被聯準會承諾長期維持貨幣寬鬆政策的說法完全說服。」

亞洲股市今天延續美股跌勢，東京股市收盤大跌4% ，香港、台北和孟買股市重挫逾3%，首爾股市收低2.8% ，上海和雪梨股市跌幅也都超過2%，新加坡股市收低0.8%，吉隆坡和雅加達股市同樣收黑。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP