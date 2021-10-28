通膨和復蘇前景疑慮拖累 亞股收挫

（法新社香港28日電） 亞洲股市今天在通膨攀升以及央行緊縮貨幣政策壓力等疑慮的拖累下收低，投資人思索低利率時代是否將告終，激增的COVID-19病例也提醒投資人疫情尚未結束。

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隨着支付期限將屆，中國地產巨擘恆大集團以及龐大不動產產業的未來也令人憂心。同時，美國總統拜登（Joe Biden）社會支出計畫的不確定性也對市場心理造成影響。

不過，一連串穩健的企業財報數據提供交易大廳重要支撐，協助帶動本周市場再創多年高點。蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）將於稍晚公布財報。

在供應鏈紊亂、需求飆升，造成部分國家的物價以數十年來未曾見過的速度攀升，投資人評估通膨攀升帶來的衝擊，市場原本對全球經濟復蘇將持續至明年的樂觀心理近幾個月來已逐漸消退。 部分國家央行已提早升息，逐步退出寬鬆政策，避免通膨失控。 加拿大央行昨天表示，將結束龐大的購債計畫，並透露將比預期提早在2022年升息。巴西央行則已升息。

在此之前，韓國、紐西蘭央行已經升息，英國央行和澳洲央行也準備升息。 美國聯邦準備理事會（Fed）則預期在年底前開始逐漸縮減龐大的購債計畫，於2022年中升息。 亞股今天隨着前一天的美股頹勢走跌，日股日經指數收跌0.96%，港股恆生指數收挫0.28%，上海綜合股價指數收低1.23%。台北、首爾、雪梨、新加坡、威靈頓、雅加達、馬尼拉股市都收跌。

© 2021 AFP