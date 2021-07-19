通膨和疫情疑慮再起 亞股隨美股重挫收跌

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（法新社香港19日電） 亞洲股市今天在市場憂心通膨攀升，以及Delta病毒變異株疫情延燒，引發全球經濟復蘇受影響的疑慮下，隨着華爾街股市重挫而大幅收低。

美國16日首度發布香港商業警示，警告在北京實施港區國安法、反外國制裁法後，在香港營運可能面臨商譽、財務甚至法律風險，引發市場擔憂香港金融中心的未來，港股受到重創。

高度傳染性的Delta病毒變異株疫情蔓延，打亂各國計畫，多國領袖重新實施封城和其他的防疫封鎖措施，尤其是那些疫苗接種進度緩慢的國家。

即使在大多數民眾已接種疫苗，大部分防疫措施已解除，像是英格蘭地區，仍然有感染病例飆升的疑慮。引發外界憂心經濟復蘇恐不如一開始預期強勁。

萬達（OANDA）資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）說：「隨着外界對Delta病毒恐破壞經濟復蘇希望的不安增加，上午股市成了亞洲的焦點。」

同時，通膨攀升重燃市場疑慮，憂心美國聯邦準備理事會（Fed），以及其他國家央行恐被迫縮減超寬鬆貨幣政策和提早升息。

摩根資產管理（JP Morgan Asset Management）分析師胡德（Michael Hood）指出：「市場正在處理有一段時間沒看到的通膨壓力。」他還說，這陣通膨壓力不知是暫時或持續性，帶來不確定性。

日股日經225指數跌1.3%，收在27652.74點。港股恆生指數挫1.8%，收在27489.78點。上海股市綜合指數收盤近乎持平報3539.12點。

至於亞洲其他股市，雪梨、新加坡、首爾、馬尼拉、雅加達、台北和威靈頓股市也都收低。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2021 AFP