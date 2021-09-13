通膨壓力恐促聯準會提前減碼購債 亞股走勢分歧

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（法新社香港13日電） 美國8月產業物價漲幅創歷史新高，引發投資人擔憂美國聯邦準備理事會（Fed）將被迫提前緊縮貨幣政策，美國股市上周尾盤應聲收低，亞洲股市今天連帶受影響，收盤走勢分歧。

10日公布的8月美國生產者物價指數（PPI）較去年同期大漲8.3%，除了因為需求激增，供應和勞工短缺也帶來漲價壓力。本月以來持續推動亞股上漲的投資人信心，應聲再受打擊。

最新數據引發市場對聯準會的貨幣政策計畫產生諸多揣測。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）曾表示，央行很可能在年底前開始縮減大規模購債措施。這項措施是過去這段期間美國經濟和股市復蘇主要動力。

然而，最新PPI數據可能使聯準會官員將開始緊縮貨幣政策的時間表提前。明天將公布的美國消費者物價數據如今更顯重要。

盈豐財資市場（CMC Markets）分析師休森（Michael Hewson）指出：「美國聯準會訂於下周開會，官員說詞顯然將更傾向提前而非延後減碼購債。市場人士也似乎愈來愈擔憂，通貨膨脹壓力升高趨勢，恐怕比央行官員希望我們所相信的程度更頑固。」

美國股市3大基準指數10日收盤再度下跌。有報導傳出，美國總統拜登（Joe Biden）考慮再度對中國貿易行為展開調查，要查北京的補助措施及對美國經濟的影響。消息為股市增添賣壓。

香港股市今天收盤下挫1.5%，在亞股當中領跌。由於英國「金融時報」報導，中國監管機關正計畫要求阿里巴巴旗下的中國最大支付應用程式（app）支付寶分拆利潤優渥的小額貸款業務，引發阿里巴巴在香港股價重挫逾4%，拖累大盤。

新加坡、台北、馬尼拉、曼谷、雅加達、吉隆坡和孟買股市今天也全數收低。不過，東京和上海股市分別收高0.2%和0.3%，雪梨、首爾和威靈頓股市同樣收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP