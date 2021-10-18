通膨憂慮再度升溫 亞股漲跌互見

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（法新社香港18日電） 投資人對通貨膨脹的擔憂再度成為市場焦點，加上中國經濟成長進一步走軟，令人更擔心其蹣跚的復蘇步伐。亞洲股市今天收盤走勢分歧。

受到財報季開場表現強勁加持，投資人對物價飆漲的關注稍獲轉移，全球股市上周普遍寫下良好漲勢。

然而，油價仍繼續攀漲，西德州中級原油（WTI）和布倫特（Brent）油價分別來到7年和3年來最高點，使得股市焦點再度回到通膨威脅。

上周公布的數據顯示，中國9月生產者物價指數升至25年新高，美國躉售物價漲幅創下歷史最高紀錄。紐西蘭今天也公布，物價上漲速度達到10年來最快。

世界各國中央銀行如今面臨愈來愈大壓力，可能有必要開始縮緊COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後實施的貨幣寬鬆政策。但這類政策是過去這段期間推動經濟和股市強勁復蘇的一大助力。

韓國和紐西蘭等若干國家央行便已調高借貸成本，英國央行英格蘭銀行（Bank of England）也表明升息不遠了。美國聯邦準備理事會（Fed）則預料今年底前開始縮減收購債券措施規模。

另一方面，中國今天公布第三季經濟成長率降至4.9%，略遜於預期。歸咎於北京整頓房地產行業，對中國經濟至關重要部分帶來嚴峻打擊。

不過，中國人民銀行高層官員周末表示，中國地產業巨擘恆大財務困境擴散至金融業的風險「控製得住」，消息增添投資人樂觀情緒。

東京、上海、首爾、威靈頓和台北股市收黑。但香港股市收漲0.3%，雪梨、馬尼拉、曼谷和雅加達股市同樣皆收高。新加坡股市則收平。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP