通膨憂慮拖累 亞股普遍收黑

（法新社香港17日電） 由於市場持續擔憂通膨恐迫使各國央行加快收緊貨幣政策，亞洲股市今天多收跌。

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最新經濟數據顯示零售銷售成長超出預期，且世界最大零售商沃爾瑪（Walmart）和居家修繕用品零售商家得寶（Home Depot）盈利穩健，紐約三大指數再次上漲。

這個消息進一步強化了美國復蘇的樂觀情緒，同時也顯示消費者暫時無視通膨飆升的效應。

然而，這也為外界要求聯邦準備理事會（Federal Reserve）加快採取行動以防止經濟過熱，確保物價不會失控的呼聲，提供了更多支持。

聯準會高階官員布勒德（James Bullard）表示，聯準會應該採取「更強硬」的措施，縮減其龐大債券收購計畫的速度「可能加快」。

不過，舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）仍持溫和派立場，她與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）一樣，認為物價壓力只是暫時性的，過早採取行動可能損害經濟反彈。

市場預期美國收緊貨幣政策的心理，推升美元兌日圓觸及四年高位114.97日圓，由於日本央行承諾會在一段時間內維持超寬鬆措施，也對日圓彙價帶來壓力。

日股日經指數收盤下跌0.40%，來到29688.33點。香港恆生指數收跌0.25%，來到25650.08點。上海綜合股價指數收漲0.44%，來到3537.37點。

至於其他亞洲股市，首爾、雪梨、新加坡、孟買、馬尼拉和威靈頓股市都收黑；台北、曼谷和雅加達股市則揚升。

© 2021 AFP