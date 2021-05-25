通膨憂慮緩解 亞洲股市普遍上漲

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（法新社香港25日電） 美國股市昨天出現強勁反彈，投資人對全球經濟復蘇前景充滿信心，對於通貨膨脹的擔憂緩解，激勵亞洲股市今天追隨美股漲勢普遍收高。

法新社報導，美國聯邦準備理事會（Fed）若干官員堅稱，預計未來幾個月物價雖料將飆升，但將是暫時性的。這些言論使投資人信心增強，美股昨天在科技股領漲下收紅。

這些漲勢有助削減科技股近期失土。由於通膨加劇恐將迫使央行收緊貨幣政策及升息，科技股首當其衝面臨賣壓。科技巨擘更易受到較高利率衝擊，因為對未來收益及現金流量可能有影響。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）指出：「市場似乎開始接受聯準會說法，即通膨加劇可能只是暫時性的，因此應該不成問題。」

東京股市日經225指數上漲0.7%，收28553.98點；香港恆生指數上揚1.8%，收28910.86點；上海證券交易所綜合指數揚升2.4%，收3581.34點。

雪梨股市上漲1%，雅加達上漲0.9%，台北股市揚升1.6%，新加坡、首爾、馬尼拉、孟買及曼谷股市也收漲，但威靈頓股市收跌。

© 2021 AFP