通膨疑慮不散 亞股走勢分歧

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（法新社香港10日電） 亞洲股市今天走勢分歧，未能延續全球股市的漲勢，投資人憂心隨着脫離疫情危機引爆全球經濟，恐將帶動未來的通膨和利率攀升。

美國拜登總統（Joe Biden）的1.9兆美元振興紓困方案正在過關的緊要關頭，過去幾周來市場焦點放在政府和美國人積壓已久的支出激增將帶來的衝擊。隨着防疫封鎖措施解除，手上有餘錢的美國人預期將大方花錢。

影響所及，美國基準10年期公債殖利率已經連月攀升至1年高點。投資人預期通膨攀升恐侵蝕獲利而拋售債券，導致殖利率攀升。

這也引發美國聯邦準備理事會（Fed）恐必須展開緊縮超寬鬆貨幣政策的疑慮，這些超寬鬆貨幣政策包括處於歷史低檔的利率，超低利率是股市過去一年來漲勢的推手。

在外界密切關注的最新3年期公債昨天拍賣過程順利後，這些疑慮得到緩解，殖利率隨之滑降。市場目光現在轉向明、後天將拍賣的10年期和30年期公債。上周7年期公債需求疲軟，引發全球股市一陣賣壓。

公債拍賣順利的消息也提供華爾街股市所需的提振。以科技股為主的那斯達克指數昨天大漲3.7%，道瓊工業指數和標準普爾500指數也收在平盤上方。

普徠仕（T Rowe Price）策略師莫瑞（Tim Murray ）提醒投資人：「通膨預期在連續幾年處於低檔後，受到美國海內外積壓已久的消費者需求將攀升下，2021年其餘時間的通膨預期已經攀升。」

「預期的通膨率雖相當溫和，但值得注意的是自2014年6月以來，預期的通膨水準從來沒有這麼高過。依我們所見，美國投資人應該不要預期過去10年所見的異常低檔通膨會持續下去。」

此外，中國上月公布的生產者物價出現2年來最大增幅，也增添通膨疑慮。中國生產者物價受到海運成本攀升，微晶片短缺以及石油需求攀升等影響而上揚。

亞洲股市今天漲跌不一，日股日經指數收盤微漲0.03%；香港股市恆生指數收盤漲0.47%；紐西蘭股市收盤漲0.88%。澳洲股市則是收跌0.84%；上海綜合股價指數收跌0.05%；新加坡股市收跌0.93%。

© 2021 AFP