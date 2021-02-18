通膨疑慮升高 亞股普遍收黑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港18日電） 新型冠狀病毒感染率在疫苗推出之際下降，美國振興方案在國會審議，但亞股今天普遍收黑，因為投資人獲利了結，加上對於出現通膨的憂心加劇，抵消對於全球復蘇的長期樂觀期待。

侵襲美國的嚴酷寒流衝擊石油生產，推動油價衝上13個月以來新高，甚至蓋過來自沙烏地阿拉伯的利多消息，沙國有鑒於近幾個月來油價表現強勁，正計畫提高石油產量。

疫苗接種計畫讓人們逐漸回到類似以往的正常狀態，封鎖措施正在鬆綁。人們相信去年崩潰的全球經濟將強勁反彈，促使近幾個月來全球股市及其他風險資產上漲。

支撐人們信心的是政府大量支出，以及央行實施超寬鬆貨幣政策，加上在經濟充分復蘇前繼續提供支持的保證。

但這也導致人們預期將出現急劇通膨，加上美國國債殖利率飆至約1年來新高，引發人們對未來借貸成本升高的擔憂。投資人腦海瀰漫這些憂慮以及股市可能漲過頭的警告。

東京股市日經225指數下跌0.2%，收30236.09點；香港恆生指數下挫1.6%，收30595.27點；上海證券交易所綜合指數上漲0.6%，收3675.36點。

新加坡股市下挫0.4%、首爾股市下跌1.5%、威靈頓股市挫跌0.3%、馬尼拉股市下降1.7%，孟買股市下滑0.7%、曼谷股市收跌0.3%，雅加達股市下跌0.4%，但台北股市上漲0.4%、雪梨股市幾乎收平盤。

© 2021 AFP