通膨疑慮和復蘇樂觀情緒交戰 亞股走勢分歧

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（法新社香港24日電） 市場既擔憂通貨膨脹升溫，又對全球經濟復蘇抱持樂觀，兩股情緒交戰；而亞洲部分國家2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情升溫，令投資人持警慎態度，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

隨着今年全球經濟預料將加速復蘇，如今投資人主要關注焦點擺在物價將如何受到影響。觀察家已警告，若通膨率長期維持在高檔，將迫使各國中央銀行縮減超寬鬆貨幣政策，而這類政策先前曾協助股市創造長期多頭行情。

美國、英國和歐元區公布的服務業活動數據強健，使得外界更加預期經濟成長將強勁反彈。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）指出，這類數據「應該會令通膨憂慮持續存在，並促使外界預期央行有必要較自身官方指引暗示的時間點提前令政策正常化」。

此外，美國總統拜登（Joe Biden）所提出、今年稍早已獲美國國會通過的大規模振興方案，也為帶來通膨升溫壓力。拜登還準備提出價值數兆美元的其他振興方案，鎖定基礎建設和援助家庭。

顧問資本管理公司（Advisors Capital Management LLC）經理人菲尼（JoAnne Feeney）表示：「未來幾個月市場走勢將非常分歧，直到我們對於通膨實際上如何發展、美國振興方案如何影響支出及疫情的實際進展有更多資訊。」

東京、雪梨、新加坡和台北股市今天全都收漲0.2% ，上海股市收高0.3%，吉隆坡和孟買股市也收紅。但香港股市收低0.2%，首爾股市收跌0.4%，馬尼拉股市收低0.6%，威靈頓、曼谷和雅加達股市全以小跌作收。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

© 2021 AFP