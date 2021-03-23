通膨疑慮拖累 亞股多收跌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港23日電） 亞洲股市今天在近來市場賣壓持續下，跌多漲少。投資人憂心全球經濟預期將復蘇恐迫使央行提早緊縮寬鬆貨幣政策，而對股市帶來賣壓。

儘管前一天的華爾街股市三大指數都上漲，亞股今天卻未隨着美股走高，市場似乎無意讓已漲了一年的股市再上一層樓，同時疫苗施打計畫斷斷續續，加上歐洲最新的封城措施也讓投資人焦慮不安。

市場本周焦點將放在美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）和財政部長葉倫（Janet Yellen）首次出席國會聯席聽證會的發言。兩人將答覆有關對疫情的政策反應問題。

鮑爾和葉倫都一再表示，目前尚未看到通膨持續攀升，在美國的失業情況受到控制，以及通膨上升至2%以上一段時間以前，當局將會維持超寬鬆貨幣政策，利率維持低檔不變。

Axi策略師殷尼斯（Stephen Innes）警告：「風險市場的問題是通膨這個議題還會再討論6到12個月，或者更久。」

香港恆生指數收挫1.34%；上海綜合股價指數收跌0.93%；日經收跌0.61%；首爾股市收跌1.01%；澳洲股市收挫0.10%。新加坡股市則收漲0.12%。

© 2021 AFP