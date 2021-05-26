通膨疑慮緩和 亞股收漲

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（法新社香港26日電） 投資人對通貨膨脹升溫的憂慮減輕，加上對疫苗接種和經濟活動恢復抱持樂觀，並更看好全球經濟強勁復蘇，促使亞洲股市今天收盤多數上漲。

近幾個月股市屢受通膨疑慮打擊，因隨着各國結束2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫封鎖措施、推出振興方案及推動疫苗接種，經濟活動預料大幅回溫，引發投資人擔心物價飆漲，將迫使央行提前縮減超寬鬆貨幣政策。

尤其有些交易商擔憂，美國聯邦準備理事會（Fed）恐怕會太晚採取行動；4月公布的爆炸性通膨數據，更加深他們的不安。

不過有分析家指出，聯準會高層官員為緩和通膨疑慮採取的最新努力，似乎正見到成果。被視為未來利率指標的美國長期公債殖利率前陣子大漲響起警訊後，走勢已回穩，很可能開啟股市再度上攻之路。

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）指出：「通膨論者看來可能準備棄守。我們照理應該見到經濟成長加速、物價壓力攀升，但現在大宗商品普遍漲價趨勢已緩和（包括銅、木材、鐵礦砂甚至軟穀物），房市已觸頂，消費者的短期樂觀看法也減弱。」

另一方面，投資人對股市的多頭看法，持續因擔憂一些亞洲主要經濟體染疫人數激增而受到影響。這些國家包括印度、日本、台灣、新加坡和泰國，疫苗接種率多半低得令人擔憂。

東京、上海和台北股市今天全都收高0.3%，香港股市勁揚0.9%，馬尼拉股市更揚升2.3%，威靈頓和孟買股市也走揚。但雪梨股市收低0.3%，首爾股市也收黑。新加坡、曼谷、吉隆坡和雅加達股市則因假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP