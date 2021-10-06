通膨疑慮與美債違約隱憂壟罩 亞股跌多漲少

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（法新社香港6日電） 儘管華爾街股市強勁上揚，市場對通膨攀升和貨幣政策收緊的持續擔憂，加上美國債務恐違約疑慮，使亞洲股市今天跌多漲少。

由於供應鏈問題以及需求復蘇導致能源價格飆漲引發通膨持續攀升，超過一年的股市多頭於近幾個月來遭遇瓶頸，世界各國央行面臨愈來愈大的收緊超寬鬆貨幣政策壓力。

有些投資人警告，持續高物價加上全球經濟成長放緩的跡象，可能會導致一段停滯性通膨。

紐西蘭儲備銀行（Reserve Bank of New Zealand）為控制通膨，今天加入韓國、挪威央行行列，調升基準利率利率一碼，由0.25%升至0.5%，是7年來首度升息。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「調查顯示，9月商業活動以及新訂單繼續以穩健速度增加，表明儘管有Delta變異株疫情，美國經濟仍具穩固韌性，也支持美國聯準會可能會在11月初下次會議宣布縮減（購債）計畫的觀點。」

石油輸出國家組織（OPEC）和其他主要產油國不顧價格上漲和對通脹衝擊的擔憂，拒絕擴大生產，原油價格過去兩天飆升逾4%至多年新高後，再度小幅攀漲。

美國聯邦參議院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）警告，若無法提高政府舉債上限，美國恐面臨信評遭降級的災難性後果。

另外，中國地產業巨擘恆大若倒閉，恐對中國重要房地產業造成的潛在衝擊，仍令投資人擔憂。

華爾街3大指數在歷經一天慘跌後，於昨天勁揚，但亞股未能跟上，持續走低。

東京股市連8個交易日下跌，香港、首爾、雪梨、威靈頓、孟買、曼谷和台北也都收黑。

但新加坡、馬尼拉和雅加達均收盤上漲，上海股市逢假休市，將於8日開市交易。

© 2021 AFP