通膨罩頂 亞股普遍延續前一天跌勢

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（法新社香港12日電） 亞股今天持續籠罩在通膨疑慮下，延續前一天普遍跌勢，市場焦急等待美國今天公布的重要物價數據。將出爐的通膨數據，恐升高外界對聯邦準備理事會提早緊縮貨幣政策的預期心理。

24資產管理公司（TwentyFour Asset Management）執行長霍爾曼（Mark Holman）說:「把800萬人從沙發挖起來，重返職場，而不讓物價比以前高，並不容易。這就是通膨風險。」

儘管聯邦準備理事會（Fed）一再表示，通膨攀升是因為經濟復蘇，加上去年比較基期低，官員不會進行減少購債或升息的政策調整，市場投資人仍感到不安。

聯準會的立場是在對失業率受到控制感到滿意，以及通膨持續攀升一段時間以前，貨幣政策將維持不變。

去年受惠疫情封鎖措施，民眾被迫待在家裡而表現強勁的科技股，在這波賣壓中首當其衝。科技股被認為容易受到升息的影響，因為借貸成本攀升恐對它們的未來獲利和現金流造成衝擊。

美國上周五公布的就業數據不如預期，緩解市場對於通膨的憂慮，但通膨疑慮本周捲土重來，拖累美股連跌2天。觀察家警告，美國今天公布的消費者物價指數（CPI ）若超乎預期，恐引發巨大賣壓。

多倫多道明證券公司（TD Securities）的米斯拉（Priya Misra）告訴彭博電視：「全都和通膨預期心理有關。」

她說，倘若CPI數據顯示「通膨可能持續一段時間，我想緊縮貨幣政策的討論將再度浮上檯面，然後就是升息行動。」

亞洲股市今天連續第2天普遍下跌。日股日經指數昨天收盤重摔逾3%，今天續挫1.61%，收在28147.51點。港股恆生指數則是逆勢上揚0.78%，收在28231.04點。上海綜合指數上漲0.61%，收在3462.75點。

台北股市今天在科技股疑慮，以及政府宣布嚴格防疫措施等利空下，一度重挫逾8%，尾盤跌幅收斂，終場收跌4.11%。

至於其他亞洲股市，首爾股市收跌1.49%，新加坡股市收挫0.67%。澳洲股市收跌0.73%。

© 2021 AFP