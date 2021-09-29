通膨、聯準會政策疑慮打擊信心 亞股挫跌

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（法新社香港29日電） 投資人憂心通貨膨脹明顯升溫、美國聯邦準備理事會（Fed）的金融支援將停止及華府債務上限協商陷入僵局，美國股市昨天應聲重挫，賣壓蔓延至今天亞洲股市，收盤多數挫低。

供應鏈問題加上能源價格節節攀漲，導致通貨膨脹率不斷升高。布倫特原油價格昨天漲破每桶80美元，站上3年來最高價位。

聯準會上周示意，將在今年底前開始縮減大規模購債。原本市場反應平靜，但本周美國公債殖利率大漲，激起投資人恐慌，擔心在通膨持續升溫下，聯準會可能比預期大幅提前及加速縮緊貨幣政策。

美債殖利率升高，也使得美元更具吸引力而彙價一路走揚；但美國可能因此陷入一段時期「停滯性通膨」的疑慮進而出現，即經濟成長持續不振、但物價仍勁揚。

另一方面，中國地產業巨擘恆大倒閉疑慮未除、中國能源供應緊繃及全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株疫情揮之不去，持續令投資人擔憂，同樣打擊股市信心。

美股道瓊指數昨天收盤重挫近570點，標普500指數挫低2%，以科技股為主的那斯達克指數跌幅更達2.8%，因科技企業有現金需求而較易受利率升高影響。

美國外彙經紀商安達（OANDA）分析師莫雅（Edward Moya）表示：「美債殖利率揚升、油價看似可能輕鬆觸及每桶90美元，加上供應鏈問題不見緩和跡象，使得股市終於顯露脆弱一面。」

莫雅並指出：「聯準會願意容忍通膨超微超標，但目前能源市場緊繃情況，恐怕（政策）在年底前會不得不重大轉向。」

東京股市今天收盤重挫2.1%，上海股市收跌1.8%，台北股市收挫1.9%，雪梨和首爾股市跌幅也都超過1%，威靈頓和新加坡股市同樣收黑。

但香港股市收漲0.7%，馬尼拉、曼谷和雅加達股市也都收紅。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）

© 2021 AFP