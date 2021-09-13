造價逾40億元體育館 中國移交給柬埔寨

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（法新社金邊12日電） 中國迄今對柬埔寨援建規模最大的基礎建設今天移交，中國將金邊一座造價1.5億美元（約新台幣41.5億元）的體育館移交給柬埔寨。

這座可容納6萬人的場館，是中國斥資上兆美元推動「一帶一路」計畫的最新一項建設。中國欲藉「一帶一路」計畫向他國提供發展基礎建設所需資金，以提高中國在海外的影響力。

正在訪問柬埔寨的中國外交部長王毅在金邊出席體育館交接儀式，這座場館將成為柬埔寨主辦2023年東南亞運動會的主要比賽場地。

柬埔寨觀光部長唐坤（Thong Khon）表示，這座造價1.5億美元的體育館，是中國迄今對柬埔寨援建規模最大的基礎建設。

柬埔寨總理洪森（Hun Sen）近年因為對中國的依賴而飽受批評，但他今天為兩國關係辯護，說中國是「值得信賴及尊敬的朋友」。

洪森表示，在王毅造訪期間，柬埔寨與中國也簽訂了幾項新合約。北京先前曾承諾為柬埔寨的發展計畫，提供總計2.5億美元經費。

王毅稍後也承諾，將繼續支持柬埔寨發展基礎建設。他補充說，在與柬埔寨的合作中，中國從未設下「政治條件」。

柬埔寨長年作為中國的堅定盟友，接受北京數十億美元利率低於市場行情的「軟貸款」（soft loans）和投資。

中國也提供近2800萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗給柬埔寨，其中包括捐贈的430萬劑。

© 2021 AFP