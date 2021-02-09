連兩戰延長分高下 湖人力克雷霆奪5連勝

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（法新社洛杉磯8日電） 美國職籃NBA洛杉磯湖人今晚在主場迎戰來踢館的奧克拉荷馬雷霆，湖人雖主將受傷，但得分之鑰詹姆斯斬獲28分外加大三元，最後延長賽以119比112力克雷霆並囊括近期5連勝。

連續兩場比賽，詹姆斯（LeBron James）與湖人諸將都是打到延長賽全力一搏，並扭轉第4節初比分落後兩位數的劣勢而逆轉勝，奮戰不懈的湖人目前戰績19勝6負，在西區排名暫居第2僅次於19勝5負的猶他爵士，雷霆以10勝13負在西區15隊暫時排名倒數第2。

詹姆斯28分、14籃板與12助攻，完成本季第3度的大三元，他賽後受訪表示：「我們必須在球賽開始就更加專註，落後兩位數不是我們想要的，開賽之初我們節奏太慢，但我們了解並明白我們該怎麼來調整。」

因戴維斯（Anthony Davis）與卡魯索（Alex Caruso）受傷缺陣，加上雷霆亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）及貝茲里（Darius Bazley）分別豪取29與21分的優異表現，這場比賽湖人打來備極艱辛可說是一路落後。

距離第4節末了還有1分38秒，以102比107落後的湖人，展開一波8比0攻勢反超比數，但亞歷山大關鍵3罰中的，比賽進入延長。

此時湖人中鋒哈洛（Montrezl Harrell）、施洛德（Dennis Schroder）與馬修斯（Wesley Matthews）挺身而出，助球隊取得117比110的領先，最後詹姆斯一記灌籃，終場就以119比112收下主場勝。（譯者：曹宇帆）

© 2021 AFP