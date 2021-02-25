逾150位CEO連名致函 力挺1.9兆美元紓困案

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社紐約24日電） 美國聯邦眾議院將於26日針對總統拜登推出的1.9兆美元抗疫紓困案進行表決，超過150位頂尖企業執行長今天連名致函敦促國會通過紓困案，聲稱這是讓經濟走出疫情困境所需。

法新社報導，這封來自「紐約市夥伴關係」（Partnership for New York City）超過150位執行長連署的信函說，拜登的「美國救援計畫」（American Rescue Plan）提供一個架構來協調公私部門的各種努力，共同克服2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，並持續推動新時代的包容性成長（inclusive growth）。

信函簽署人包括貝萊德集團（BlackRock）執行長芬克（Laurence Fink）、摩根士丹利（Morgan Stanley）執行長高聞（James Gorman）以及高盛集團（Goldman Sachs）執行長蘇德巍（David Solomon）等。

信中說：「先前的聯邦紓困措施至關重要，但若要讓美國走向強勁、持久復蘇道路，需要做出更多努力。」

由美國大型公司執行長組成的商業圓桌組織（Business Roundtable）也另外致函，支持國會迅速通過紓困法案。

拜登本月稍早和沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫（Doug McMillon）與摩根大通集團（JPMorgan Chase）執行長戴蒙（Jamie Dimon）會面後，對紓困案能獲得業界支持表示樂觀。

這項紓困案包括向家戶提供補助、對餐廳與其他小企業提供新的援助、擴大失業救濟與對疫苗配送提供額外資助等。

共和黨議員抨擊這項紓困案太燒錢，且對於把聯邦最低工資從每小時7.25美元調升至15美元以及提供3500 億美元財政援助給州和地方政府最為詬病。

© 2021 AFP