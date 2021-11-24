逾2千非法移民企圖闖關美國 墨西哥供暫時居留證

（法新社墨西哥塔帕珠拉23日電） 墨西哥移民當局今天表示，基於人道理由，決定提供臨時居留許可給上周參與移民隊伍出發想前往美國的2500名非法移民。

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墨西哥國家移民局（National Institute of Migration）官員卡斯圖埃拉（Hector Martinez Castuera）表示，在與南部奇亞帕斯州（Chiapas）的移民隊伍代表會談後，這些移民將被轉送到全國各地10個州。

卡斯圖埃拉告訴記者：「除了臨時居留證之外，我們還提供住宿和就業選擇。」他並說許可證有效期為一年，可以延長。

墨國移民當局已開始動用十來輛巴士，將這群外國移民轉送到中部、南部和西部地區。

官員上周表示，10月23日徒步離開南部城市塔帕珠拉（Tapachula）的移民隊伍也有約1500人接受了臨時居留的安排。

但仍有數百人決定繼續前行，他們表示擔心這項提議是種拘留和遣返的手段。

另一方面，數千名滯留在塔帕珠拉的移民今天封鎖了一條公路，抗議墨國移民當局並未向他們提供居留許可證。

美國總統拜登上任後承諾將採取更人道的移民政策，導致逃離母國貧困和暴力湧入美國的非法移民人數大增。

2020年10月至今年9月期間，美國記錄到多達170萬人從墨西哥非法入境，創下同期歷史新高。

而在墨西哥，今年1月至9月期間湧入超過19萬名非法移民，超出2020年的3倍，當局已遣返約7萬4300人。（譯者：陳怡君/核稿：林治平）

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