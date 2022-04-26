逾40國參與援烏抗俄會議 美宣示傾全力挺烏

（法新社德國美軍蘭斯坦空軍基地26日電） 逾40國今天在德國參與防衛會議，試圖確保對烏克蘭軍援態度堅定且步調一致，主持會議的美國說，俄軍行徑已激起全球反對，並矢言「竭盡全力」幫助烏克蘭。

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在主持蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）的會談前，曾造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv），他向烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）保證會提供額外軍事支援。

奧斯汀表示：「如我們今天上午所見，全球多國團結起來，表達支持烏克蘭對抗俄羅斯帝國式侵略的決心。烏克蘭清楚相信自己能戰勝，這裡的每個人也這麼想。」

奧斯汀還矢言美國將「竭盡全力」幫助烏克蘭，目標是「幫助烏克蘭戰勝俄國無端的入侵，並加強烏克蘭防範未來挑戰的能力」。

主辦單位指出，有超過40個國家參與此次會議，會議室內不乏中東和非洲國家，螢幕上還可看到似乎以視訊方式與會的韓國與日本代表。

俄國2月24日入侵烏克蘭，造成數以千計人員死亡，數以百萬計平民流離失所，更讓人擔憂美俄兩大核武強權會擴大對峙。

© 2022 AFP