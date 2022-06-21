勇士8年內奪4冠 上萬人舊金山參與封王遊行

（法新社舊金山20日電） 勇士奪下8年來的第4座NBA總冠軍，成千上萬的球迷今天湧上美國舊金山的街頭，在封王遊行中向勇士致敬。

廣告 繼續瀏覽後續

當載着勇士球員和工作人員的巴士，沿着1.4英里長的遊行路線行駛時，藍色和金色的色紙在舊金山市中心的市場大街（Market Street）上隨風飄揚。

金州勇士16日於客場拿下總冠軍賽第6戰的勝利，以4勝2負成績擊敗波士頓塞爾蒂克，奪得隊史第7座總冠軍。

勇士2019-20球季，戰績僅15勝50敗，是全聯盟成績最差的隊伍，但僅兩年的時間，他們就重回顛峰，並再次奪冠。

勇士的頭號王牌柯瑞（Stephen Curry）戴着一條金項煉，上面掛着他已獲得的冠軍戒，站在遊行隊伍的最前端，而勇士球員在燦爛陽光下，向一群群的球迷狂噴香檳。

談到他的項煉時，柯瑞說：「我得把這個珠寶帶來。」

「這一年來，我不去看它，但現在我得時常提醒自己，我們有4枚（冠軍戒指）了。」

柯瑞表示，在2019年的總冠軍賽不敵多倫多暴龍後，勇士便有了要重返贏家行列的動機。

柯瑞說：「如果我說我知道我們會奪冠，那就是在扯謊，因為那需要經過許多努力，但有時候你就是得展現出（態度）來。」

「我們遇到一些被逆轉的情況、遭遇了一些阻礙，但在正確的時間點將狀態調整到顛峰，每一名球員、我們的教練團，每個人都發揮了重要的功能。」

勇士防守悍將葛林（Draymond Green）向勇士球員和團隊致敬，稱是他們讓這樣的勝利能夠成真。

「我真的很喜歡這個團隊，當我說『團隊』時，指的是整個團隊。」

「這趟奪冠之旅最讓人感動的，是那些和我們一起經歷風雨的人，而最讓我開心的，是看到那些第1次嘗到封王喜悅的人。」

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）透露，他收到許多的祝賀，其中也包括聖安東尼奧馬刺總教練波波維奇（Gregg Popovich）和美國前總統歐巴馬的訊息。

柯爾說：「我收到歐巴馬總統的簡訊，這很酷、很特別。」

「這太不可思議了，當我們的季前訓練營展開時，我認為我們會表現得很好，但我不知道我們能拿下最後的勝利。」

「能坐在這裡享受遊行，感受整個灣區的愛，真的太不可思議了」

柯爾再次特別表揚了總冠軍賽最有價值球員（MVP）柯瑞。

柯爾說：「我們有一群很棒的人想一起打球。」

「而那源自柯瑞，每個人都想跟他一起打球，因此我們能有一群很棒的人，這就是關鍵。」

© 2022 AFP