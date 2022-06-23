接洽英冠球隊 威爾斯球星貝爾動向吊盡各方胃口

（法新社倫敦22日電） 英國威爾斯足球明星貝爾（Gareth Bale）的經紀人今天表示，在貝爾離開西甲皇家馬德里後，他們已和英冠球隊卡地夫（Cardiff）商談加盟的可能性。貝爾的動向再為足壇增添話題。

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9年從絢爛歸於平淡的皇馬時光結束後，就不斷盛傳貝爾將以自由轉會的方式加入故鄉球隊。

現年32歲的貝爾職司前鋒，目前是威爾斯足球代表隊的隊長，一度更是全球頂級天價的球星。據報如今他正在考慮11月卡達世足賽開打前加盟卡地夫的利弊。

他的經紀人向英國廣播公司（BBC）體育網的威爾斯分台證實，他們正和卡地夫球會的主席達曼（Mehmet Dalman）洽談。

生涯嘗過5度歐冠封王滋味的貝爾離開皇馬後的選項不少，包含美國職業足球大聯盟MLS、前東家英超托登罕熱刺、英超紐卡索等都是可能歸宿。

但貝爾一席世足賽前擇定落腳處且等級並非考量因素的話，卻吹皺一池春水，讓外界覺得他確有可能屬意僅為英格蘭二級聯賽的英冠卡地夫隊。

上周貝爾在威爾斯代表隊賽事期間說：「我是真的不明白等級能有多大差別，在我看來足球比賽都差不多。」

「我需要時間思考對我、家庭、小孩最有利的轉會方式，希望今夏能搞定，選擇在我。」貝爾在卡地夫有家人。

之前效力皇馬時貝爾的周薪達60萬英鎊（2181萬新台幣），對卡地夫而言，想簽下貝爾恐得大瘦身節省薪資空間，但貝爾的經紀人巴奈特（Jonathan Barnett）近期受訪時卻說，貝爾接下來想做的事無關金錢，無疑吊足各界胃口。

© 2022 AFP