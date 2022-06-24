意外成NBA選秀狀元 班切羅坦言沒想過

（法新社紐約23日電） 美國職籃NBA選秀會今天爆出小小的冷門，因為奧蘭多魔術以狀元簽選進杜克大學前鋒班切羅（Paolo Banchero），這個結果連班切羅自己都坦言「沒想過」。

廣告 繼續瀏覽後續

NBA選秀會今天在紐約舉行，握有前3順位選秀權的球隊分別是魔術、奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭，3隊依序選進杜克大學（Duke University）的班切羅、岡薩加大學（Gonzaga University）的霍姆葛倫（Chet Holmgren）、奧本大學（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

今年算是NBA選秀相對的「小年」，選秀結果也沒有太多驚喜之處，唯一的意外是魔術以狀元簽選了班切羅，而非一般預料的史密斯。

身高6��10�跡�208公分）的班切羅，上個球季為杜克先發了39場比賽，平均每場比賽可攻下17.2分、7.8籃板、3.2助攻；防守上也有一定程度的貢獻，共有41次抄截、36次阻攻的成績。

班切羅告訴美國廣播公司（ABC）說：「老實說，我不敢相信剛剛發生的這件事，我從來沒有想過這會發生。我想進NBA，但不知道我會成為選秀狀元。這太不可思議了，我現在不知道該說什麼。」

© 2022 AFP