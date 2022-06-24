魔術選擇出乎意料 班切羅成杜克第4位NBA狀元郎

（法新社紐約23日電） 美國職籃NBA奧蘭多魔術今天在選秀會出乎外界意料的選上前鋒班切羅（Paolo Banchero），讓他成為杜克大學校史上第4位NBA狀元郎。

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NBA選秀會今天在紐約舉行，握有前3順位選秀權的球隊分別是魔術、奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭，3隊依序選進杜克大學（Duke University）的班切羅、岡薩加大學（Gonzaga University）的霍姆葛倫（Chet Holmgren）、奧本大學（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

魔術戰績22勝60敗，在全聯盟排名倒數第2，他們在選秀會上，未如先前外界預期，以狀元簽帶回史密斯，而是選進了班切羅。

過去3位來自杜克的NBA選秀狀元，包括1999年芝加哥公牛選上的布蘭德（Elton Brand）、2011年克里夫蘭騎士選上的厄文（Kyrie Irving）、2019年紐奧良鵜鶘選上的威廉森（Zion Williamson），班切羅則是杜克校史第4位NBA選秀狀元。

身高6��10�跡�208公分）的班切羅，上個球季為杜克先發了39場比賽，平均每場比賽可攻下17.2分、7.8籃板、3.2助攻；防守上也有一定程度的貢獻，共有41次抄截、36次阻攻的成績。

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