魔術選秀會挑班切羅 4度握狀元簽都選長人

（法新社紐約23日電） 美國職籃NBA奧蘭多魔術今天在選秀會上，以狀元簽選進杜克大學前鋒班切羅（Paolo Banchero），隊史4度握有狀元簽，他們通通都挑了優質長人。

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NBA選秀會今天在紐約舉行，握有前3順位選秀權的球隊分別是魔術、奧克拉荷馬雷霆、休士頓火箭，3隊依序選進杜克大學（Duke University）的班切羅、岡薩加大學（Gonzaga University）的霍姆葛倫（Chet Holmgren）、奧本大學（Auburn University）的史密斯（Jabari Smith）。

魔術戰績22勝60敗，在全聯盟排名倒數第2，這次以狀元簽選進6��10�跡ㄔ�208公分）的班切羅。

這是魔術隊史第4次握有選秀會的狀元簽，他們曾在1992年選進7��1�跡ㄔ�216公分）的「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、1993年選進6��10�跡ㄔ�208公分）的韋柏（Chris Webber）、2004年選進6��11�跡ㄔ�211公分）的「魔獸」霍華德（Dwight Howard）。

過去以狀元簽選進的優質長人，都在魔術都有輝煌的成就，唯一的例外是韋柏，因為當年魔術選上他後，立刻把他交易到金州勇士，換回哈達威（Penny Hardaway）。

班切羅上個球季為杜克先發了39場比賽，平均每場比賽可攻下17.2分、7.8籃板、3.2助攻；防守上也有一定程度的貢獻，共有41次抄截、36次阻攻的成績。

© 2022 AFP